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اليوم السبت .. فيوتشر يكشف صفقاته الجديدة والزي الرسمي في مؤتمر صحفي

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اليوم السبت .. فيوتشر يكشف صفقاته الجديدة والزي الرسمي في مؤتمر صحفي اليوم السبت .. فيوتشر يكشف صفقاته الجديدة والزي الرسمي في مؤتمر صحفي

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يكشف مجلس إدارة نادي فيوتشر عن الصفقات الجديدة التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، مساء اليوم السبت في مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق القاهرة.

وتعاقد فيوتشر إف سي مع 24 لاعبا جديدا، منهم 8 لاعبين من الأهلي، ولاعبان من ، بالإضافة إلى 3 لاعبين أجانب، أحدهم كان لاعبا في أحد فرق الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي، واثنين جدد يلعبان في الدوري المصري لأول مرة.

وكانت شركة فيوتشر قد استحوذت على الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا، الذي صعد إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي عن المجموعة الثانية، بعد منافسة ساخنة مع فريقي الداخلية وبورتو السويس، وقامت بتغيير إسمه إلى فيوتشر إف سي.

ويكشف أيضا نادي فيوتشر الذي يقوده فنيا على ماهر عن زيه الأساسي والاحتياطي الذي سيخوض به مباريات الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.

المصرى اليوم

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