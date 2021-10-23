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بيتخانق في الساحل .. أشرف عبد الباقي يكشف كواليس تمثيل حمو بيكا في مسرحية شمسية وأربع كراسي ()

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بيتخانق في الساحل .. أشرف عبد الباقي يكشف كواليس تمثيل حمو بيكا في مسرحية شمسية وأربع كراسي (فيديو) بيتخانق في الساحل .. أشرف عبد الباقي يكشف كواليس تمثيل حمو بيكا في مسرحية شمسية وأربع كراسي ()

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قال الفنان أشرف عبدالباقي، إنه خلال الإعداد لمسرحية شمسية وأربع كراسي المعروضة في الساحل الشمالي تم التفكير أن يؤدي أحد الأشخاص دور حمو بيكا ضمن أحداث المسرحية وهو «بيتخانق في الساحل».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الاتفاق في النهاية على ظهور حمو بيكا في المسرحية كضيف شرف يظهر لمدة دقيقتين ورفض أن يحصل على أموال نظير تواجده في المسرحية.

وأشار الفنان أشرف عبدالباقي إلى أن حمو بيكا ملتزم في ميعاده للغاية في المسرحية ولكنه طلب منه في حال وجود له عروض لإحياء أفراح أن يغيب في ذلك اليوم وتم الاتفاق على ذلك الأمر.

وكشف الفنان أشرف عبدالباقي أنه لا يحب المهرجان ولكنه يحترم أذواق المستمعين الذين يستمعون إلى المهرجانات.

المصرى اليوم

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