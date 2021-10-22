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«العدل» توضح حقيقة فقد بعض القضايا من مكتب خبراء

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«العدل» توضح حقيقة فقد بعض القضايا من مكتب خبراء «العدل» توضح حقيقة فقد بعض القضايا من مكتب خبراء

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قالت وزارة العدل، إنه بالإشارة إلى ما نشر في عدد من المواقع عن فقد بعض القضايا من أحد مكاتب الخبراء، فإن الواقعة تتمثل في عدم قيد القضايا في سجلات الإحالة بعد إعداد التقارير الخاصة بها تمهيداً لإرسالها للمحاكم المختصة وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قيدها.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أنه تبين فقد تسع قضايا وقد تم الحصول على صور رسمية منها وتم فحصها والانتهاء من التقارير الخاصة بها وإرسالها للمحاكم المختصة، وإزاء ذلك تم إخطار النيابة الإدارية والنيابة العامة بالواقعة للتحقيق فيها والوقوف على المتسبب في ذلك.

وجدير بالذكر إن تلك الواقعة تم اكتشافها بمناسبة التفتيش على أعمال المكتب المذكور منذ أكتر من عام، ويأتي ذلك في اطار خطة وزارة العدل بإجراء التفتيش الدوري على أعمال مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية للإنجاز وسرعة الإنتهاء من إعداد التقارير في القضايا المتداولة.

المصرى اليوم

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