جورجيا طواف بإطلالة جريئة في ختام مهرجان الجونة (صورة)

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ظهرت الفنانة الشابة جورجينا طواف بإطلالة جريئة مثيرة، على الريد كاربت في ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الـ5، إذ ارتدت فستان طويلاً باللون الأسود، مكشوف عند منطقة الصدر مع قصة الساق الجريئة من الخلف.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة الشعر ذيل الحصان، مع وضع مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها.

جورجينا طواف

وتختتم الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي فعالياتها، اليوم الجمعة، التي انطلقت الخميس 14 أكتوبر الجاري.

ومنذ بداية حفل افتتاح مهرجان الجونة، استطاعت النجمات أن تلفت إليهن الأنظار ويتصدرن «التريند» بسبب فساتينهن على الريد كاربت، وأبرزهن: أروى جودة ورانيا يوسف وإلهام شاهين ودارين حداد ونجلاء بدر وياسمين صبري وصبا مبارك ولبلبة ومايان السيد.