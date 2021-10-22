عبدالظاهر السقا: محمد عبدالغني سبب تألق محمود علاء

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أشاد عبدالظاهر السقا، نجم المنتخب الوطني السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة. القدم بنادي الزمالك، خلال مباراة توسكر الكيني.

وقال عبدالظاهر السقا، في تصريحات تليفزيونية: «محمود علاء، ظهر بمستوى مميز للغاية في مباراتي توسكر، وواضح جدًا أن اللاعب يلعب بتركيز كبير، لكي يحافظ على مكانه في التشكيل الأساسي للفريق».

وأضاف: «محمود علاء، نجح في التعامل مع جميع الكرات الطويلة، وهذا دليل علو تركيز اللاعب»، مشيرًا: «محمد عبدالغني، مدافع الزمالك هو سبب تألق محمود علاء، في المباريات الأخيرة، لأنه يعلم جيدًا وجود لاعب مميز على مقاعد البدلاء، لا يقل في المستوى عنه هو والونش».

وحقق الزمالك فوزًا كبيرًا على توسكر الكيني برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.