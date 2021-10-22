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7 تقارير من بينهم «الأبحاث والتزييف» تدين المتهمين بـ «الاستيلاء على أراضي الدولة»

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7 تقارير من بينهم «الأبحاث والتزييف» تدين المتهمين بـ «الاستيلاء على أراضي الدولة» 7 تقارير من بينهم «الأبحاث والتزييف» تدين المتهمين بـ «الاستيلاء على أراضي الدولة»

استندت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدى عبدالباري في حيثيات الحكم الصادر بمعاقبة 17 متهمًا بالاستيلاء على أراضي الدولة بالسجن المؤبد والمشدد من 10 إلى 15 عام، على تقارير قسم الابحاث والتزييف والتزوير بالطب الشرعي والمركز الوطني للتخطيط استخدامات أراضي الدولة واللجنة الرباعية للتسعير باللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وكتاب مصلحة الأحوال المدنية وبكتب هيئة قضايا الدولة والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الزراعية وهيئة الأوقاف المصرية للتنمية السياحية ،الذي ثبت ارتكاب المتهمين واقعة الاستيلاء على أراضي الدولة .

وكشفت التحقيقات أن المتهمين زوّروا المستندات واستولوا على أراضي مملوكة للدولة متمثلة في هيئة الأوقاف والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، كما زوّروا محاضر صلح وإخطارات قيد دعاوى للإيهام بصحة إجراءات اختصامها وذيّلوها بتوقيعات نسبت زورًا إلى كاتب أول المحكمة، كما قاموا بتوثيق تلك الأحكام بسجلات مأمورية الشهر العقاري.

وكشفت التحقيقات ان المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا من الفترة ما بين يوليو عام 2009 حتى فبراير 2020، وقاموا بتزوير محررات رسمية، وكذلك سرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوى شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراض مميزة ملك الدولة بأحياء الجيزة و6 أكتوبر والبدرشين مملوكة لأجهزة الدولة الممثلة في هيئة الأوقاف المصرية والإصلاح الزراعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية.

المصرى اليوم

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