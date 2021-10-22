أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني -
الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون -
محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور) -
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم -
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تجديد خطوط مياه الشرب بعزبة المطاعيه في الإسماعيلية

Print
تجديد خطوط مياه الشرب بعزبة المطاعيه في الإسماعيلية تجديد خطوط مياه الشرب بعزبة المطاعيه في الإسماعيلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن بدء أعمال الاحلال والتجديد لخطوط المياه القديمة والمتهالكة وإستبدالها بأخرى بلاستيكية جديدة بعزبة المطاعيه التابعة لقرية المنايف بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، أنه في اطار برتوكول التعاون المبرم بين شركة محافظات القناة وجمعيات المجتمع المدني، تقوم الشركة بتنفيذ اعمال الاحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب ٤ بوصة بعزبة المطاعيه بأطوال ١٤٠٠ م والتى يتم تغذيتها من محطة المنايف، تحت إشراف المهندس محمد سليم رئيس منطقة أبوصوير، للقضاء على مشاكل ضعف وانقطاع المياه بالمنطقة .

أكد محافظ الاسماعيلية أهمية المشاركة المجتمعية لما لها من دور فعال في تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطن وخاصة في القرى والريف، ولما كانت مشروعات المياه والصرف الصحي هي أهم المشروعات والركائز الهامة للتنمية المستدامة من أجل تنمية المجتمع عن طريق العمل الجماعى المشترك في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد عنيت الشركة بتبنى اليات المشاركة المجتمعية ودفع العمل بها والارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إصابة راهب بطريركية الأقباط الكاثوليك في حادث انقلاب بالمنيا

إصابة راهب بطريركية الأقباط الكاثوليك في حادث انقلاب بالمنيا

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني

الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون

الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون

محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور)

محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور)