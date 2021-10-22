تجديد خطوط مياه الشرب بعزبة المطاعيه في الإسماعيلية

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صرح اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن بدء أعمال الاحلال والتجديد لخطوط المياه القديمة والمتهالكة وإستبدالها بأخرى بلاستيكية جديدة بعزبة المطاعيه التابعة لقرية المنايف بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، أنه في اطار برتوكول التعاون المبرم بين شركة محافظات القناة وجمعيات المجتمع المدني، تقوم الشركة بتنفيذ اعمال الاحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب ٤ بوصة بعزبة المطاعيه بأطوال ١٤٠٠ م والتى يتم تغذيتها من محطة المنايف، تحت إشراف المهندس محمد سليم رئيس منطقة أبوصوير، للقضاء على مشاكل ضعف وانقطاع المياه بالمنطقة .

أكد محافظ الاسماعيلية أهمية المشاركة المجتمعية لما لها من دور فعال في تحسين الحالة الصحية والبيئية للمواطن وخاصة في القرى والريف، ولما كانت مشروعات المياه والصرف الصحي هي أهم المشروعات والركائز الهامة للتنمية المستدامة من أجل تنمية المجتمع عن طريق العمل الجماعى المشترك في سبيل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فقد عنيت الشركة بتبنى اليات المشاركة المجتمعية ودفع العمل بها والارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.