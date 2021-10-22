أمريكا: سنراجع مع إسرائيل أسس تصنيف مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كمنظمات إرهابية

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قالت الخارجية الأمريكية تقول أمريكا ستتواصل مع إسرائيل فيما يتعلق بالأساس الذي تم عليه تصنيف ست من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية منظمات إرهابية

وأضافت الخارجية الأمريكية إنه لم يتم إخطار واشنطن مسبقا بأن هذه المنظمات سيتم تصنيفها إرهابية، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وصنف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، ست مؤسسات حقوقية فلسطينية معروفة على أنها «إرهابية»، بحسب قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية، اليوم الجمعة.

والمؤسسات المصنفة هي: «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين»، و«الحق» و«اتحاد لجان العمل الزراعي»، و«اتحاد لجان المرأة العربية»، و«مركز بيسان للبحوث والإنماء».

وتشمل هذه المنظمات منظمتي حقوق الإنسان الفلسطينيتين «الحق» و«الضمير» اللتين وثقتا انتهاكات حقوقية مزعومة من قبل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.

وقالت وزارة القضاء في بيان إن هذه المؤسسات «مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وإنها حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من 200 مليون يورو من عدة دول أوروبية، وأن عشرات المسؤولين في هذه المؤسسات مرتبطون بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بطرق مختلفة، حتى أن بعضهم كان متورطا في قتل الإسرائيلية رينا شنراف. ومع ذلك، الحكومات المتلاحقة تجاهلت لسنوات هذه الوقائع».

وقالت منظمتا «هيومن رايتس ووتش» والعفو الدولية، في بيان مشترك، يدين هذه الخطوة إن هذا التصنيف يسمح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب هذه المنظمات ومصادرة أصولها واعتقال موظفيها في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن المنظمات الفلسطينية الست لها صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي فصيل يساري له جناح مسلح شن هجمات دامية ضد إسرائيليين.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها ورفضها لقرار وزير الحرب الإسرائيلي إعلان ست منظمات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني فلسطينية «إرهابية».

وورد في بيان عن الخارجية الفلسطينية: «تدين وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بأقسى العبارات، وترفض بشكل قاطع الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما قرار وزير الحرب الإسرائيلي بإعلان ست منظمات حقوقية رائدة ومنظمات مجتمع مدني أخرى»كإرهابيين«»