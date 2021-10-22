أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني -
الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون -
محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور) -
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم -
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إسلام عيسى يخضع لعملية جراحية بالقاهرة

Print
إسلام عيسى يخضع لعملية جراحية بالقاهرة إسلام عيسى يخضع لعملية جراحية بالقاهرة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خضع إسلام عيسى صانع ألعاب فريق نادي بيراميدز لجراحة خلال الساعات الماضية بإحدى المستشفيات عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة عزام التنزاني بذهاب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية في العاصمة دار السلام.

أوضح الجهاز الطبي أن اللاعب خضع لجراحة لإصلاح الكسر في الأنف الذي تعرض له في لقاء الذهاب، بعدما أكدت الأشعة ضرورة خضوعه لعملية جراحية.

شدد الجهاز الطبي على أن غياب إسلام عيسى سيستمر لمدة شهر عن الملاعب حيث يكتفي بأداء التدريبات بدون احتكاك خلال تلك الفترة ليعود بعدها ويشارك في المباريات بشكل طبيعي عقب تلك المدة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إصابة راهب بطريركية الأقباط الكاثوليك في حادث انقلاب بالمنيا

إصابة راهب بطريركية الأقباط الكاثوليك في حادث انقلاب بالمنيا

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني

الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون

الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون

محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور)

محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور)