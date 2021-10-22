إسلام عيسى يخضع لعملية جراحية بالقاهرة

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خضع إسلام عيسى صانع ألعاب فريق نادي بيراميدز لجراحة خلال الساعات الماضية بإحدى المستشفيات عقب الإصابة التي تعرض لها في مباراة عزام التنزاني بذهاب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية في العاصمة دار السلام.

أوضح الجهاز الطبي أن اللاعب خضع لجراحة لإصلاح الكسر في الأنف الذي تعرض له في لقاء الذهاب، بعدما أكدت الأشعة ضرورة خضوعه لعملية جراحية.

شدد الجهاز الطبي على أن غياب إسلام عيسى سيستمر لمدة شهر عن الملاعب حيث يكتفي بأداء التدريبات بدون احتكاك خلال تلك الفترة ليعود بعدها ويشارك في المباريات بشكل طبيعي عقب تلك المدة.