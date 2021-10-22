أخبار عاجلة

مصطفى مراد فهمي: النتائج تحسم تجديد التعاقد مع موسيماني -
الأنبا باخوم يلتقي اجتماعي الحكماء والشباب بكنيسة الزيتون -
محافظ دمياط : ممشى اللسان برأس البر لا يليق بجمال المنطقة وسيتم تطويره (صور) -
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم -
محافظ بورسعيد يتابع آخر تطورات أعمال الميكنة بمركز تراخيص المحال التجارية -
الاتحاد السكندري يعلن تأجيل الانتخابات -
الزعيم الكوري الشمالي يفقد أكثر من 20 كيلو جراما من وزنه -
144 مليون دولار من أمريكا للمساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان -
مصطفى مراد فهمي: سنطرح أسهم شركة الكرة في الأهلي لـ البورصة -
مصطفى مراد فهمي: لم نحسم بديل حسام غالي في شركة الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أستاذ فلسفة: زكي نجيب محمود كان أشد أنصار الفلسفة الوضعية في

Print
أستاذ فلسفة: زكي نجيب محمود كان أشد أنصار الفلسفة الوضعية في مصر أستاذ فلسفة: زكي نجيب محمود كان أشد أنصار الفلسفة الوضعية في

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعيد توفيق، أستاذ الفلسفة بكلية الأداب جامعة القاهرة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة الأسبق، إن تيار الفلسفة العلمية على طريقة الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل وما تمخّض عنها من الوضعية المنطقية أثرت في عدد من مفكري الوطن العربي، فقد كان المفكر زكي نجيب محمود أشد أنصار هذا التيار في ، ومن خلاله نشأ جيل من التلاميذ تأثروا بهذا التيار في واقع الثقافة المصرية.

وأضاف توفيق خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC»، اليوم الجمعة، أنه لا حضور لتيار الوضعية المنطقية الآن في الفكر والثقافة والغربية، مشيرًا إلى أن زكي نجيب محمود تحرر من تأثيرها فيما بعد.

وحول الأنماط الفلسفية الأكثر شيوعا في أوروبا الآن، تابع أستاذ الفلسفة بكلية الأداب جامعة القاهرة، أكد أن التيار الهايدغري نسبة إلى الفيلسوف مارتن هايدغر من أهم الأنماط السائدة، ويعتبر هذا الفيلسوف أحد فلاسفة القرن العشرين، ورغم أن عمره لم يكن طويلا مقارنة براسل إلا أن تأثيره كان أعظم في الفكر المعاصر، فمنه انبثقت الوجودية وتيار التأويل الفلسفي الذي أسسه جادامار وعاش 102 سنة، إذ أصبحت لهذه التيارات تأثيرات كبيرة في الفلسفة والثقافة وخارج حدود هذه المجالات في الأدب والفن واللسانيات والعلوم الإنسانية عموما.

وأشار سعيد توفيق، إلى أن عمق الفكر الفيلسفي يقاس بمدى تأثيره في الفلسفة وقدرته على الامتدادا خارجها إلى مجال العلوم الإنسانية في معظمها: «راسل فيلسوف موسوعي ولا يشق له غبار، لكنه يظل محدودا في مجال العلم وفلسفة العلم وفلسفة الرياضيات لكن لا انعكاس له خارج هذه الأطر».

وأكد، أن راسل كان يعتقد أن الفلسفة العلمية هي الفلسفة الوحيدة المشروعة حيث يجب أن تعتمد المنهج العلمي في الفيزياء والرياضيات، وهو خطأ كبير، إذ ان هايدغر تحدث عن فلسفة الوجود بوجه عام، وتحدث أخر عن نهج دراسة الظواهر الإنسانية بوجه عام، لذلك فإن هذه المناهج مازالت صالحة للعلوم الإنسانية مثل الاجتماع.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم

المصري يعلن إيقاف التعامل مع منطقة بورسعيد لكرة القدم

آلهة النسيج.. «نيت» علامة تجارية مصرية ستغزو العالم قريبًا

آلهة النسيج.. «نيت» علامة تجارية مصرية ستغزو العالم قريبًا

وزير قطاع الأعمال يكشف عن موعد طرح السيارات الكهربائية بمصر

وزير قطاع الأعمال يكشف عن موعد طرح السيارات الكهربائية بمصر

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. التشكيل والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. التشكيل والقنوات الناقلة