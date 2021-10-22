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الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة

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الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة

جي بي سي نيوز :-  أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الخميس، على إحدى واجهاتها محاولة لتهريب كميات من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأنه من خلال الرصد والمتابعة جرت السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة عثر على كميات من المواد المخدرة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستضرب بيد من حديد، وستتعامل بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.
--(بترا)

 

جي بي سي نيوز

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