«تعبانة جدا ومش قادرة أتحرك».. منة فضالي تكشف عن أعراض تلقيها لقاح كورونا

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قالت الفنانة منة فضالي انها تعاني من أعراض ثقيلة بعد تلقيها لقاح كورونا وكتبت «فضالي» عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك قبل قليل:«يا جماعه انا تعبانه جدا.. اخدت التطعيم استرزينكا.. ومش قادره اتحرك وسخنة وجسمي كله مهمد ودراعي مش قادرة أحركه.. واخذت بانادول.. حد عنده فكرة أعمل إيه من فضلكم».

تدوينة منة فضالي

ومؤخرا كشفت الفنانة مني فضالي سبب غايبها عن المهرجانات السينمائية، خاصة مهرجان الجونة المقام حالياً في دورته الـ5.

وقالت خلال لقائها ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc،: «أولاً أنا مش بحب أبقى متواجدة في حاجة مليش تواجد فيها، وعلشان أروح مهرجان لازم يكون عندي تكريم».

وأضافت: «أنا بقيت بشوف ناس غريبة على الريد كاربت معرفش مين دول ومعرفش الناس بتعزمهم إزاي أو بيسمحوا بدخولهم إزاي، فا دي حاجة برضوا مبتبقاش مفهومة».

وتابعت: «مؤخراً أنا لقيت راقصات في الجونة، وده جديد بالنسبة لينا، وأنا بحترم الرقص جدآ وبحبه، ومش بسيء للرقص، بس أنتي بتكلمي عن وجهة أنتي بتقدمي فن فاطبعا اللي هيكونوا موجودين لازم يكون ممثلين منتجين ومخرجين ونجوم عالمية، وفي ناس مينفعش تتواجد».

واستكملت: «أنا مش بحب الشو وبطبيعتي بسيطة، ورانيا يوسف جريئة طول عمرها ومش بتلبس عشان التريند».