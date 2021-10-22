«الرعاية الصحية» بالأقصر: تدريب 40 من أخصائيي العلاج الطبيعي على تمارين تحسن التنفس لمصابي كورونا

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أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية فعاليات البرنامج التدريبي الأول لأخصائيي العلاج الطبيعي بمحافظة الأقصر، تحت عنوان «دور العلاج الطبيعي لمرضى كوفيد 19» ، والذي تم خلاله التدريب على تمارين من شأنها مساعدة المصابين على تحسين مستوى التنفس، سواء للمصابين داخل العنايات المركزة أو خارجها، وكذلك المرضي المصابين بمتلازمة ما بعد كورونا والذين يعانون لفترة من شعور مزمن بالإرهاق العام بعد التعافي، الأمر الذي يرجع إلى نقص الاكسجين لفترات طويلة.

و تناول البرنامج التدريبي في شقيه النظري والعملي، تأهيل أخصائيي العلاج الطبيعي بالمنشآت الصحية التابعة لفرع الهيئة بمحافظة الأقصر، على تقديم عدد من التمارين التنفسية العامة لمرضى كوفيد 19، وكيفية تدليك صدر مرضى كوفيد 19 مع تغيير وضعية الجلوس، لأن ذلك يسهم بشكل كبير في تحسن مستوي التنفس لمصابي فيروس كورونا المستجد بأقسام العناية المركزة والعزل.

و ضم التدريب 40 أخصائي علاج طبيعي من المتدربين من مختلف مستشفيات هيئة الرعاية بالأقصر ، بحضور د.محمود الشاذلي _ وكيل كلية العلاج الطبيعي بجامعة جنوب الوادي.

كما عقد البرنامج التدريبي تحت إشراف إدارة التدريب والتعليم المستمر .