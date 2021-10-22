«المحامين»: فرعية قنا تعلن توافر اللقاح يوم 25 أكتوبر لأعضاء النقابة وأسرهم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المحامين، عن قيام نقابة محامين قنا الفرعية، برئاسة أحمد العيادي، النقيب الفرعي، بالتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة قنا، بتوفير مصل لقاح فيروس كورونا لأعضاء الجمعية العمومية من محامين الفرعية، وأسرهم، على أن يكون الاثنين القادم الموافق 25 أكتوبر الجاري، هو الموعد لتلقي اللقاح، بمقر النقابة الفرعية.

وطالب «العيادي»، جموع محامين الفرعية، الراغبين في تلقي القاح، وأسرهم بسرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة، والاحتفاظ بكود التسجيل، والحضور في الموعد المحدد في تمام الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة الثالثة عصرا.

وأوضح نقيب الفرعية، في تصريحات صحفية، أن النقابة خصصت مكان لتلقي المصل للمحاميات والسيدات من أسر المحامين، وأخر للزملاء المحامين.