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خبير تنمية بشرية يقدم روشته لاكتساب الثقة في النفس

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خبير تنمية بشرية يقدم روشته لاكتساب الثقة في النفس خبير تنمية بشرية يقدم روشته لاكتساب الثقة في النفس

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قال أحمد سمير، خبير الموارد والتنمية البشرية، إن نجاح الشخص في تحويل الهواية المتميز بها إلى عمل يؤدي إلى الإعلاء من قيمة الإنسان.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب السعي بشكل مستمر وفي حال الفشل يجب تكرار السعي مرة أخرى وعدم اليأس.

وأضاف خبير الموارد والتنمية البشرية أنه يجب ألا يربط الشخص بفشله بأنه لا قيمة له، موضحا أن الفشل في جزء محدد لا يعني أن الإنسان فاشل بشكل عام.

واستطرد أن الإنسان عندما يثق في نفسه ينعكس ذلك على رؤية الآخرين له، مقدما روشتة لاكتساب الثقة من خلال فصل رأي الناس عن حقيقته، كما يجب إلا يحكم الشخص على نفسه من خلال ماضيه وما حدث فيه من أخطاء، فضلا عن ضرورة عدم ربط الإنسان قيمته بنجاحه الواقعي في الوقت الحالي.

المصرى اليوم

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