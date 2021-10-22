«أهلي ٢٠٠٦» يواجه إنبي اليوم في بطولة الجمهورية

★ ★ ★ ★ ★

يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ اليوم الجمعة مع ضيفه إنبي، في المباراة التي تقام، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

يدخل أهلي ٢٠٠٦ المباراة وهو يسعى لمواصلة انطلاقته المميزة في بطولة الجمهورية، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، بعدما نجح في الفوز خلال أول مباراتين على حساب الشرقية للدخان وغزل المحلة.

أهلي ٢٠٠٦ حصد٦ نقاط، بعدما فاز على الشرقية للدخان في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز في الجولة الثانية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف، مسجلًا ٨ أهداف، مقابل هدفين في مرماه.

وفي مباراة المحلة افتتح الأخير التسجيل أولًا في الدقيقة ١٧، ثم جاءت خماسية الأهلي عن طريق عمر معوض (هدفان)، وإبراهيم عادل وعمار وليد وعبد الرحمن النحاس بهدف واحد لكل منهم، في الدقائق ٤١ و ٤٢ و ٤٣، و٨٧ و٨٨ من عمر المباراة ليفوز الأهلي بخماسية مقابل هدف.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2006 كل من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًا وأحمد عبد الرؤوف مدربًا عامًا، ومحمد فتوح مدربًا لحراس المرمى، وعمار فتحي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، وفجر الإسلام رفعت مخطط أحمال، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.