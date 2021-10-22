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وزير الكهرباء: تستهدف أن تكون محورًا مركزيًا للربط الكهربائي بين الدول العربية

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وزير الكهرباء: مصر تستهدف أن تكون محورًا مركزيًا للربط الكهربائي بين الدول العربية وزير الكهرباء: تستهدف أن تكون محورًا مركزيًا للربط الكهربائي بين الدول العربية

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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك تعاونًا عربيًا لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، وهناك العديد من الإجراءات التي قامت باتخاذها في سبيل إنجاز الربط الخاص بالسوق العربية المشتركة.

وشاركت مصر في الاجتماع الوزارى رفيع المستوى مع المحافظين العرب في مجموعة البنك الدولي، لمناقشة التبادل التجارى للطاقة والربط الكهربائي في الوطن العربي، وذلك بمشاركة فريد بلحاج، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ومحافظي الدول العربية لدى البنك الدولي، وعدد من وزراء الكهرباء والطاقة بالدول العربية من بينها المملكة العربية والأردن والعراق وفلسطين ومسئولي البنك الدولى.

وخلال اللقاء، استعرض الوفد المصرى الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الدولة لتعزيز الربط الكهربائي بين الدول العربية وسعيها لتفعيل الربط مع الدول الأوروبية، والجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار في الطاقة، والدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسات التمويل الدولية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة.

وأوضح وزير الكهرباء، أن مصر تهتم بشكل كبير بالربط الكهربائي لتكون مركزًا محوريًا لتبادل الطاقة بين الدول العربية، لاسيما في ظل الطفرة الكبيرة التي تمت في إنتاج الكهرباء، وتقوية شبكات النقل المستخدمة في الربط مع الدول الأخري.

وأضاف وزير الكهرباء أن نجحت خلال السنوات الماضية في مضاعفة قدرات محطات المحولات أربع مرات، وتدشين محطات محولات عملاقة بقدرة 500 كيلو فولت.

وذكر «شاكر»أن «الدولة نجحت في الربط الكهربائي مع العديد من الدول العربية وهي الأردن وليبيا والسودان كما وقعنا مؤخرًا عقود الترسية مع المملكة العربية السعودية كركيزة مهمة في السوق العربية المشتركة وأكبر خط ربط»، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل في ذات الوقت على اتخاذ خطوات إيجابية للربط بين أوروبا من خلال قبرص واليونان.

المصرى اليوم

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