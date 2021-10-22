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ضبط تشكيل عصابى بتهمة سرقة خزينة شركة بالقاهرة

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ضبط تشكيل عصابى بتهمة سرقة خزينة شركة بالقاهرة ضبط تشكيل عصابى بتهمة سرقة خزينة شركة بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من خزينة إحدى الشركات وتحديد وضبط الجناة.

وتبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة باكتشاف سرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات الكائنة بإحدى العقارات.

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع مالك ورئيس مجلس إدارة الشركة محل البلاغ، وقرر أنه حال حضوره للشركة عمله إكتشف كسر الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة وسرقة مبلغ مالى من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، حيث أقر أحدهم بأنه نظراً لسابقة قيامه بأعمال حدادة بالشركة محل الواقعة منذ فترة، وعلمه بوجود مبالغ مالية داخل خزينة الشركة، فاختمرت في ذهنه فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهمين الآخرين وتوجهوا للشركة، وتمكنوا من الدخول بأسلوب«التسلق وكسر الشباك»وقاموا بكسر الخزينة، والإستيلاء على المبلغ المالى من داخلها ولاذوا بالفرار .

وبمواجهة المتهمين الآخرين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه والأدوات المستخدمة في إرتكاب الواقعة، كما أضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، باستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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