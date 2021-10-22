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ضبط 145 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية مجهولة المصدر

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ضبط 145 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية مجهولة المصدر ضبط 145 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية مجهولة المصدر

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تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة عقب تقنين الإجراءات من إستهداف وضبط ،6 مصانع عشوائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية، يتم من خلالها تصنيع وتعبئة المخللات وإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية وتدوير المخلفات فى تصنيع المنتجات البلاستيكية ،وإنتاج زيوت الطعام والمواد الغذائية وملح الطعام تمهيداً لطرحها بالأسواق ، وقد بلغ إجمالى المضبوطات 145 طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية "ملح طعام - خل – زيوت - عصائر - مخللات " مجهولة المصدر – 9 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر تستخدم فـى تصنيع المنتجات البلاستيكية والأدوات المنزلية - 10٫35 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية

المصرى اليوم

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