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ضبط ربة منزل ونجلها بتهمة التنقيب عن الآثار في منزلهما بشبين القناطر

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ضبط ربة منزل ونجلها بتهمة التنقيب عن الآثار في منزلهما بشبين القناطر ضبط ربة منزل ونجلها بتهمة التنقيب عن الآثار في منزلهما بشبين القناطر

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ضبطت مباحث القليوبية ربة منزل ونجلها لقيامهما بالتنقيب عن الآثار أسفل منزلهما في شبين القناطر، ما تسبب في حدوث هبوط أرضي بأحد الشوارع وتم التحفظ على المنزل وأدوات الحفر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ بحدوث هبوط أرضي بأحد الشوارع بمنطقة كفر شبين دائرة المركز نتيجة قيام ربة منزل ونجلها بالتنقيب والحفر عن الآثار داخل منزلهما.

انتقلت قوة أمنية وبالمعاينة تبين أن المنزل مكون من طابقين مبني بالطوب ، وتبين وجود حفرة داخل أحد الغرف بعرض 150 سم وبعمق 5 أمتار بغرض التنقيب عن الأثار وتم التحفظ على أدوات الحفر عبارة عن «فأس وكوريك وحبل وبكرة سحب»، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة وإخطار مجلس مدينة شبين القناطر لاتخاذ شئونه كما تمكنت القوات من ضبط وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

المصرى اليوم

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