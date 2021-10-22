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ضبط 21 طن شامبو ومستحضرات تجميل في مصنع بدون ترخيص في القليوبية

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ضبط 21 طن شامبو ومستحضرات تجميل في مصنع بدون ترخيص في القليوبية ضبط 21 طن شامبو ومستحضرات تجميل في مصنع بدون ترخيص في القليوبية

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تمكنت مباحث في القليوبية من ضبط مصنع لانتاج وتعبئة مستحضرات التجميل بدون ترخيص حيث تم ضبط كميات كبيرة من الشامبو الخام والمعبأ للبيع عبارة عن 11 طن شامبو و10 طن مستحضرات تجميل وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين تفيد قيام حملة تموينية أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة وإنتاج مستحضرات التجميل بدون ترخيص به 11٫5طن شامبو خام ومستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهول المصدر و10٫56 طن مستحضرات تجميل «شامبو» منتج نهائى معبأة داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية و17500 عبوة فارغة وإستيكر وأدوات تعبئة تمهيداً لطرحها للبيع بالأسواق.

كما تمكنت الحملة من ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها 7٫7طن أسماك مجمدة بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها بالأسواق وضبط ثلاجة لحفظ اللحوم بها 3٫66طن دواجن مستوردة ومحظور تدالها بالأسواق للإتجار بها في السوق السوداء تمهيداً لطرحها بالأسواق وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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