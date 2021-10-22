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قتلى وجرحى ومفقودون في انفجار وحريق بمصنع لإنتاج البارود بروسيا

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قتلى وجرحى ومفقودون في انفجار وحريق بمصنع لإنتاج البارود بروسيا قتلى وجرحى ومفقودون في انفجار وحريق بمصنع لإنتاج البارود بروسيا
وقع في مقاطعة ريازان جنوب شرقي العاصمة موسكو

قتلى وجرحى ومفقودون في انفجار وحريق بمصنع لإنتاج البارود بروسيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، وأُصيب وفُقد آخرون من جرّاء انفجار وحريق داخل ورشة خاصة بإنتاج البارود في مصنع بمقاطعة ريازان- جنوب شرقي العاصمة موسكو.

وأكّدت الوزارة أن الحادث الذي وقع في مصنع "إيلاستيك"، اليوم الجمعة، خلف، حسب المعطيات الأولية، سبعة قتلى و10 جرحى، فيما لا يزال الغموض يلف مصير تسعة أشخاص آخرين، طبقاً لـموقع "آر تي" الروسي.

ورجّح مصدر في أجهزة الطوارئ لوكالة "تاس"، أن الأشخاص التسعة الذين لا يزالون في عِداد المفقودين قُتلوا أيضاً.

ونقلت "تاس" عن مصادر في أجهزة الطوارئ توضيحها أن الحريق الذي تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه حتى الآن اندلع نتيجة للانفجار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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