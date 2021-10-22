"السويح" يحقّق المركز الأول في بطولة العالم لفئة الكواد

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الجولة الثامنة أُقيمت في البرتغال.. والمنافسة كانت شرسة

حقّق البطل السعودي الكابتن فيصل السويح؛ فوزاً ثميناً لفئة الكواد "الدرّاجات النارية ذات العجلات الأربع"، في الجولة الثامنة من بطولة العالم للراليات الصحراوية "الباها" والمقامة في البرتغال بعد منافسة شرسة.

وتمكّن "السويح"؛ ببراعة من خطف الصدارة في اليوم الأول، واستطاع حسم الرالي بفارق ست دقائق فقط عن أقرب منافسيه، وبذلك يقفز الى صدارة بطولة العالم محققاً ٥٠ نقطة؛ ‏ليتساوى مع الكابتن هثيم التويجري؛ بالنقاط ذاتها.

جديرٌ بالذكر أن البطل فيصل السويح؛ سبق أن تصدّر جولة الأردن لهذه البطولة المقامة بمنطقة العقبة في المملكة ‏الهاشمية ‏الأردنية هذا العام، وكذلك إحراز المركز الثالث بجولة هنغاريا.

وتتبقى لختام البطولة جولة واحدة في البرتغال أيضاً، مطلع الشهر الجاري.

وقدّم ‏السويح؛ والتويجري؛ أداءً لافتاً مع بقية المتسابقين السعوديين، في ظل دعمٍ لا محدود من وزارة الرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وعبّر الكابتن "السويح"؛ عن شكره وتقديره لهذا الدعم.