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قصر باكنغهام: الملكة إليزابيث الثانية تمضي ليلة في المستشفى لإجراء فحوصات طبية

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قصر باكنغهام: الملكة إليزابيث الثانية تمضي ليلة في المستشفى لإجراء فحوصات طبية قصر باكنغهام: الملكة إليزابيث الثانية تمضي ليلة في المستشفى لإجراء فحوصات طبية
عادت إلى قلعة وندسور "في حالة معنوية جيدة"

قصر باكنغهام: الملكة إليزابيث الثانية تمضي ليلة في المستشفى لإجراء فحوصات طبية

أعلن قصر باكنغهام أن الملكة إليزابيث الثانية أمضت ليلة في المستشفى؛ لإجراء فحوصات طبية أولية قبل أن تعود إلى قلعة وندسور.

القصر، أكّد أن الملكة (95 عاماً) عادت من المستشفى ظهر الخميس وهي "في حالة معنوية جيدة"، وفقاً لـ "بي بي سي".

الملكة إليزابيث الثانية، ألغت زيارة إلى آيرلندا الشمالية يوم الأربعاء، بعد أن نصحها الأطباء بالراحة بضعة أيام بعد جدول مزدحم من الارتباطات العامة.

وقال قصر باكنغهام في بيان مساء الخميس: "بعد نصيحة طبية بالراحة بضعة أيام، حضرت الملكة للمستشفى بعد ظهر الأربعاء؛ لإجراء بعض الفحوصات الأولية، وعادت إلى قلعة وندسور ظهر الخميس، وهي في حالة معنوية جيدة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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