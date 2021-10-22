تحقيقات النيابة في واقعة استيلاء دبلوماسي على أموال جهة عمله : المتهم استولى على 130 ألف دولار قيمة بدل سكن

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحقيقات النيابة في واقعة استيلاء دبلوماسي بإحدى الوزارات على مبالغ مالية خاصة ببدلات السكن ومصروفاته في إحدى الدول، عن أن المتهم من فبراير 2016 حتى يونيو 2018 استولى بغير حق وبنية تملك على مبلغ مالي قدره 130 ألف و387 دولار أمريكى والمملوكة لجهة عمله .

وتبين من التحقيقات أن المتهم قدم فواتير مزورة منسوب صدورها لإحدى الفنادق الذي كان يقيم بها، ومثبت بها على خلاف الحقيقة قيم أعلى من قيمتها الحقيقية نظير الإقامة فيها وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء لنفسه على الفارق بينهما، إضافة إلى انه اشترك بطريق المساعدة مع موظفيين عموميين حسنى النية في تزوير محررات رسمية هي كشوف وأوامر الصرف لبدلات السكن الخاصة به وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، كما اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير محررات عرفية وهى الفواتير المنسوب صدورها للفندق المقيم به وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفق مع المجهول على تزويرها وساعده بان امده بالبيانات المراد اثباتها ،وأضافت التحقيقات بانه قدم المحررات المزوره رغم علمه بالتزوير إلى جهه عمله والاستيلاء على الأموال .

وقال مسؤول الشؤون المالية بجهه عمله في التحقيقات، أن المتهم كان يقيم في الفندق خلال المدة من شهر أغسطس 2017 حتى نوفمبر 2017 في غرفة مزدوجة قياسية بسرير واحد مزدوج وملحق به دورة مياة ،وانه زار غرفة المتهم مرتين وتبين بالاولى ان الجناح عبارة عن غرفة نوم مماثلة للغرفة القياسية التي اقام بها وملحق بها حمام وملحق بهذه الغرفة صالون به حمام اخر صغير الحجم وتبين بالمرة الثانية بعد عودة المتهم من إجازة المرضية في نهاية 2017 الحاق غرفة ثالثة صغيره الحجم بالجناح إلا ان الفواتير المقدمة منه بقيمة خمسه ونصف مليون فرنك شهريا وبعد التعاقد أصبحت خمسة مليون فرنك ولاتشمل هذه القيم إلا على الإقامة وحدها حسب الثابت بها، وكان يحضر هذه الفواتير حتى مرضه في ابريل 2017 وحتى سبتمبر 2017 وبعدها توقف ولم يرسل الفواتير عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر فطالبته الوزارة بها فارسلها مجمعة بعد عودته من الاجازة وان

وثبت بالتحقيقات ورود افادة رسمية من جهة عمله بإحدى الدول تفيد سداد ما قيمته سته ملايين وخمسمائه وثلاثة وثمانين فرنك لسداد إقامة المتهم بالفندق خلال الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 19 سبتمبر 2018 وبمطالعة اوامرالصرف المتعلقة بفترة المخالفات وما ارفق بها من فواتبر مقدمة، تبين ان تاريخ الفاتورة الخاصة بإقامة شهر فبراير 2016 هو 3 يوليو 2015 أي سابق على تاريخ الإقامة بنحو 3 أشهر وهو ما لايتفق من كون الفاتورة احد مخرجات برامج محاسبية أو إدارة مالية وكما تبين من وجود ذات التاريخ في الفاتورة الخاصة بشهر مارس وهو مالايتصور ان يتكرر خطا من العاملين بالفندق كما ان تواريخ الفواتير اللاحقة حتى شهر ابريل كلها محررة بتاريخ اخر يوم بالشهر بالرغم من ان الثابت تقديم تلك الفواتير بتواريخ اسبق أي ان الفواتير كانت تحمل تواريخ مستقبلية لتاريخ تقديمها .

كانت محكمة الجنايات حددت جلسة 21 ديسمبر المقبل للحكم على المتهم