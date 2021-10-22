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أوقاف الأقصر تستقبل الدفعة العاشرة من لحوم صكوك الأضاحي

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أوقاف الأقصر تستقبل الدفعة العاشرة من لحوم صكوك الأضاحي أوقاف الأقصر تستقبل الدفعة العاشرة من لحوم صكوك الأضاحي

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أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم، مدير مديرية أوقاف الأقصر، عن استقبال المديرية اليوم الجمعة، الدفعه العاشره من الدفعات المخصصه من قبل الوزارة للمديرية من لحوم صكوك الأضاحى، وقدرها 2 طن وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة.

وأوضح أن ذلك في إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدوله بكافة مؤسساتها لهذه الأسر وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديرية والمحافظة.

وتابع أن المديرية استقبلت حتى الآن عدد 36 طن من لحوم صكوك الاضاحى حتى اليوم، لتوزيع هذه اللحوم على الأسر الاولى بالرعاية، بحضور الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود ،مدير المديرية والشيخ صلاح إبراهيم، المفتش العام بالوزارة، والشيخ صلاح نور وكيل المديرية .

المصرى اليوم

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