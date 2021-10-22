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"سعود بن عبدالمحسن" يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية لدى البرتغال

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نقل تحيات خادم الحرمين وولي عهده لرئيس البلاد

استقبل الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال، في القصر الجمهوري "أجودا" بالعاصمة البرتغالية اليوم، الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الذي قدم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرتغال.

ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لفخامته.

كما بادل فخامته سموه عبارات الترحيب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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