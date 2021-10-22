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الشباب يبحث عن الوصافة .. والاتحاد لإحكام القبضة على الصدارة

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الشباب يبحث عن الوصافة .. والاتحاد لإحكام القبضة على الصدارة الشباب يبحث عن الوصافة .. والاتحاد لإحكام القبضة على الصدارة
في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الشباب يبحث عن الوصافة .. والاتحاد لإحكام القبضة على الصدارة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتوسيع الفارق النقطي بينه ومطارديه على صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حينما يواجه نظيره الشباب، في مواجهة منتظرة، مساء اليوم الجمعة، على أرض ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة .

يدرك المدير الفني للاتحاد "الروماني" كوزمين كونترا، أهمية الحفاظ على الصدارة (17نقطة) وتوسيع الفارق مع أقرب المنافسين ، لذا ركز في تدريب فريقه الأخير على الجانب الهجومي، كما أن عودة الثنائي (حمدان الشمراني وسعود عبدالحميد) تدعم أوراقه.

في الجانب الشبابي، يأمل المدير الفني للشباب "البرازيلي" شاموسكا، العودة للرياض بالنقاط الثلاث التي تضع فريقه داخل مربع الكبار (12 نقطة).

ويعتمد "شاموسكا" على صانع اللعب المميز "الأرجنتيني" بانيغا، ومن المتوقع أن يدفع باللاعب هتان باهبري مع بداية اللقاء لقيادة خط الهجوم.الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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