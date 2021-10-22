أخبار عاجلة

تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر -
شوبير يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد -
الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
مدمن «شابو» يستدرج شاب ويهتك عرضه في قنا -
بقرة تقتحم ملعب راكتا في الإسكندرية (فيديو) -
البنك الأهلي يكشف تفاصيل إيقاف بامبو بسبب المنشطات -
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها -
ارتفاع أسهم شركة «فيسبوك» بنحو 3% بعد تغيير اسمها إلى «ميتا» -
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة" -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد" ينبه 4 مناطق ضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية

Print
تشمل عدداً من المحافظات .. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحاً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة وجازان والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة البطحاء والشيبة وسلوى ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة جازان أيضاً ضباباً وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة جازان وفرسان ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وكذلك تشهد مكة المكرمة ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة القنفذة وثول وجدة ورابغ ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة أيضاً بأنها تشهد ضباباً مع تدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

حالة الطقس الأرصاد المركز الوطني للأرصاد ضباب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها

وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"

وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة"

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

جازان بعد 10 أعوام.. لوحة الـ 29 مليونًا تبقى شاهدة على معاناة سكان "آل يحيى"

جازان بعد 10 أعوام.. لوحة الـ 29 مليونًا تبقى شاهدة على معاناة سكان "آل يحيى"