محافظ القاهرة يوجه بمراجعة إجراءات الحماية المدنية في البساتين

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وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الأجهزة التنفيذية بحي البساتين بتشكيل لجنة من الدفاع المدني للإطفاء والحريق وقسم شرطة البساتين ومباحث المرافق وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة المحلات وإدارة شؤون البيئة بالحي لمراجعة تراخيص واشتراطات الدفاع المدني بالمنطقة الصناعية بأرض الإيرانية وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من المصانع لعدم وجود شبكة الإطفاء.

وقد وجه بالتنبية على أصحاب المصانع بسرعة التوجة للحماية المدنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتركيب شبكات الدفاع المدني للاطفاء والحريق كإجراء احترازي منعا لنشوب أي حرائق.