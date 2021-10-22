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القوى العاملة : تعيين 837 شاباً منهم 8 من ذوى القدرات في بورسعيد

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القوى العاملة : تعيين 837 شاباً منهم 8 من ذوى القدرات في بورسعيد القوى العاملة : تعيين 837 شاباً منهم 8 من ذوى القدرات في بورسعيد

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 837 شاباً، في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، منهم 8 من ذوى القدرات تم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1741 شاباً منهم 28 من ذوى الإحتياجات الخاصة، فضلاً عن إستخراج 338 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 43 شكوى، تم تسوية 3 شكاوي، وحفظ 7 منها، وإحالة 5 شكاوى للمحكمة العمالية، ومازالت 30 شكوى تحت البحث والدراسة، كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً، حيث تم صرف 6 آلاف جنيه لعاملين منحة زواج، ومنحتي وفاة أحد أقارب عاملين بمبلغ 4000 جنيه، وصرف 3 آلاف جنيه للرعاية الصحية لعامل.

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية- في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر سبتمبر الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 453 منشأة، دوري نهاري وحملات، أسفر عن تحرير 9 محاضر عمالية، وعقد 6 ندوات توعية استفاد منها 140 عاملا، فضلاً عن التفتيش على 127 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 57 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعقد 9 ندوات توعية في مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت. أما في مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعقد دورتين تدريبيتين«صباحية ومسائية» لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحي الزهور، فضلاً عن دورة تدريبية بمركز التدريب الثابت بالمديرية لـ 20 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة .

المصرى اليوم

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