أخبار عاجلة

تقلبات في الجو والأمطار على عدة محافظات .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 2 نوفمبر -
شوبير يكشف الحقيقة الكاملة بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد -
الإصابات والوفيات في تزايد .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا -
مدمن «شابو» يستدرج شاب ويهتك عرضه في قنا -
بقرة تقتحم ملعب راكتا في الإسكندرية (فيديو) -
البنك الأهلي يكشف تفاصيل إيقاف بامبو بسبب المنشطات -
بالفيديو .. كفيف كوسوفي: مساعدات السعودية ضمدت جراحنا وخففت من معاناتنا.. ولن ننساها -
ارتفاع أسهم شركة «فيسبوك» بنحو 3% بعد تغيير اسمها إلى «ميتا» -
وعدت بحلول عاجلة.. "أمانة جدة": غياب شبكة الصرف وراء تكسر شوارع "حي الواحة" -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طبيب يحذر: الوجبات السريعة تزيد خطر الإصابة بأورام الثدي والقولون

Print
طبيب يحذر: الوجبات السريعة تزيد خطر الإصابة بأورام الثدي والقولون طبيب يحذر: الوجبات السريعة تزيد خطر الإصابة بأورام الثدي والقولون

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شريف عبدالوهاب، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، إن على وشك إعلان خلوها من فيروس بي وسي.

وأوضح عبدالوهاب خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن زيادة عدد مرضى السرطان مرتبطة بارتفاع عدد السكان ونسبة التلوث»، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي ساهمت في وجود نسب دقيقة حول المرض.

وتابع «الوجبات السريعة والدجاج المقلي تحتوي على نسب دهون قد تساهم في زيادة احتمالية الإصابة بالورم، سواء كان ورم الثدي أو القولون»، مشيرا إلى أن التدخين بشقيه «سلبي وإيجابي» يلعب دورا في زيادة إصابات ورم المثانة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
آلهة النسيج.. «نيت» علامة تجارية مصرية ستغزو العالم قريبًا

آلهة النسيج.. «نيت» علامة تجارية مصرية ستغزو العالم قريبًا

وزير قطاع الأعمال يكشف عن موعد طرح السيارات الكهربائية بمصر

وزير قطاع الأعمال يكشف عن موعد طرح السيارات الكهربائية بمصر

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. التشكيل والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. التشكيل والقنوات الناقلة

خبير اقتصادي: أغلب الشعب المغربي لا يعرف شيئًا عن الجوافة المصرية

خبير اقتصادي: أغلب الشعب المغربي لا يعرف شيئًا عن الجوافة المصرية