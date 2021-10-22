طبيب يحذر: الوجبات السريعة تزيد خطر الإصابة بأورام الثدي والقولون

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قال الدكتور شريف عبدالوهاب، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الحديثة المتكاملة للأورام، إن مصر على وشك إعلان خلوها من فيروس بي وسي.

وأوضح عبدالوهاب خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن زيادة عدد مرضى السرطان مرتبطة بارتفاع عدد السكان ونسبة التلوث»، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي ساهمت في وجود نسب دقيقة حول المرض.

وتابع «الوجبات السريعة والدجاج المقلي تحتوي على نسب دهون قد تساهم في زيادة احتمالية الإصابة بالورم، سواء كان ورم الثدي أو القولون»، مشيرا إلى أن التدخين بشقيه «سلبي وإيجابي» يلعب دورا في زيادة إصابات ورم المثانة.