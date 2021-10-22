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ابتداء من الأحد المقبل.. مدارس مكة تبلغ أولياء الأمور بحضور جميع الطلاب وإلغاء المجموعات

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ابتداء من الأحد المقبل.. مدارس مكة تبلغ أولياء الأمور بحضور جميع الطلاب وإلغاء المجموعات ابتداء من الأحد المقبل.. مدارس مكة تبلغ أولياء الأمور بحضور جميع الطلاب وإلغاء المجموعات
"لجنة المسؤولين" أقرت اشتراط 40 طالباً وأقل بالفصل الواحد وحضور الجميع

ابتداء من الأحد المقبل.. مدارس مكة تبلغ أولياء الأمور بحضور جميع الطلاب وإلغاء المجموعات

بعث عدد من مدارس المرحلة الثانوية والمتوسطة رسائل نصية إلى أولياء الأمور والطلبة بإلغاء نظام حضور المجموعات، والبدء بالحضور الكلي بداية من يوم الأحد المقبل 18/ 3/ 1443هـ، مع التأكيد على استمرار الاحترازات الصحية والإجراءات الوقائية.

وعلمت "سبق" من مصادرها عن انعقاد لجنة عن بعد من مسؤولي إدارة التعليم بمكة المكرمة ومدراء المكاتب التعليمية، وصدور توصيات بتبليغ مدراء المدارس بالسماح بحضور الطلاب والطالبات لجميع المدارس في المرحلة الثانوية والمتوسطة، مع تطبيق التباعد 30 سم بين الطلاب في الفصول، واشتراط أن يكون عدد الطلاب في الفصل الواحد أقل من 40 طالباً، مع حساب متوسط العدد مقارنة بمساحة الفصل بـ48 متراً للفصل الواحد مع تطبيق الاحترازات الصحية والوقائية كما تم التنويه. والمدارس التي لا يزال عدد الفصل الواحد أكثر من 40 طالباً تبقى على نظام المجموعات حتى إشعار آخر.وزارة التعليم لقاح كورونا الجديد تعليم مكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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