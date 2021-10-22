إزالة 7 حالات تعدٍ في الإسماعيلية

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قال اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير قامت بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات وبحضور رئيس المركز والمدينة وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



أسفرت الحملة عن إزالة ٣ حالات تعدى على مساحة ١١٣٠ مترا بولاية الأوقاف عبارة عن أسوار ومبانى غير مكتملة بالمركز والمدينة. كما تم إزالة ٤ حالات تعدى على مساحة ٨٣ مترا عبارة عن أسوار ومبانى غير مكتملة بالمركز والمدينة .



وشدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة كافة أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحمايتها من أي تعدى وإتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال من تسول له نفسه المساس باملاك الدولة .