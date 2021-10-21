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التقى السفير الدكتور محمد البدري، سفير مصر في بكين، مع المدير التنفيذي ومؤسس شركة سينوفاك «وايدونج ين»، لبحث استكمال تطوير التعاون بين سينوفاك والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) .

وتطرقت المناقشات إلى ما تم إنجازه على صعيد إنتاج لقاح الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد محلياً في مصر، وبحث التعاون المستقبلي لاسيما فيما يخص استكمال مراحل نقل تكنولوجيا صناعة اللقاحات في إطار رؤية من الشراكة والتوأمة بين سينوفاك وفاكسيرا.

أكد السفير محمد البدري، أن مصر دولة رائدة بالفعل في مجال صناعة اللقاحات والأدوية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ولديها خطط طموحة لتوطين صناعة اللقاحات واكتساب المعرفة التقنية بشكل كامل في هذا المجال الحيوي، وفقا لتوجهات الدولة المصرية ورؤية قيادتها السياسية.

من جانبه، رحب المدير التنفيذي لسينوفاك بمواصلة التعاون مع مصر ودفعه إلى آفاق أرحب، مشيداً بما لدى مصر من قاعدة متميزة من القدرات التقنية والكوادر والكفاءات البشرية، التي من شأنها تسريع وتيرة عملية اكتساب تكنولوجيا تصنيع اللقاحات في وقت وجيز نسبيا. وقام السفير محمد البدري ووفد السفارة المصرية في الصين خلال الزيارة بتفقد مصانع الشركة وخطوط الإنتاج بها.