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إخماد حريق محدود في مستودع لقطع الغيار يتبع "الحرس الوطني" بالرياض

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إخماد حريق محدود في مستودع لقطع الغيار يتبع "الحرس الوطني" بالرياض إخماد حريق محدود في مستودع لقطع الغيار يتبع "الحرس الوطني" بالرياض
تسبب فيه تماس كهربائي.. ولا خسائر بشرية

إخماد حريق محدود في مستودع لقطع الغيار يتبع

أخمدت فرق الدفاع المدني صباح اليوم حريقاً محدوداً نشب في مستودع لتخزين قطع الغيار تابع لوزارة الحرس الوطني في الرياض، ولم تنجم عنه أي خسائر بشرية.

وأصدرت وزارة الحرس الوطني بياناً حول الحريق جاء فيه أنه "نشب صباح اليوم الخميس 15 ربيع أول 1443هـ، حريق محدود بسبب تماس كهربائي في مستودع لتخزين قطع الغيار والمواد القابلة للاشتعال تابع لوزارة الحرس الوطني في خشم العان في الرياض".

وأضاف البيان: "باشرت فرق الدفاع المدني موقع الحادثة، حيث تمت السيطرة على النيران وإخمادها، ولم ينتج عنها تسجيل أية خسائر بشرية، ولله الحمد".وزارة الحرس الوطني الحرس الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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