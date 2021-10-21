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برلماني يكشف تفاصيل إهمال موظفي الصحة في حادث الأوسطي ()

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برلماني يكشف تفاصيل إهمال موظفي الصحة في حادث الأوسطي (فيديو) برلماني يكشف تفاصيل إهمال موظفي الصحة في حادث الأوسطي ()

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علق النائب حمدي أبو خشيم، عضو مجلس النواب، على حادث تصادم طريق الأوسطي الذي أسفر عن مصرع 19 شخصا أمس.

وقال أبو خشيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «أرسلت رسالة لمفتش الصحة ثم لوكيل الصحة في الجيزة، لاستخراج تصاريح دفن الضحايا، وقرأ كلاهما الرسالة ولم يجب عليا»، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تدخلت فور وقوع الحادث.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه تم دفن الضحايا في التاسعة صباح اليوم.

ومن جانبه قال الإعلامي مصطفى بكري إنه يرفع شكوى النائب حمدي أبو خشيم إلى وزارة الصحة، معربا عن أمنيته في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصرى اليوم

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