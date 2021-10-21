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الرياض.. الإطاحة بـ3 مواطنين ومخالفين لأمن الحدود سرقوا (6) مركبات وقاموا بتفكيكها وبيعها

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الرياض.. الإطاحة بـ3 مواطنين ومخالفين لأمن الحدود سرقوا (6) مركبات وقاموا بتفكيكها وبيعها الرياض.. الإطاحة بـ3 مواطنين ومخالفين لأمن الحدود سرقوا (6) مركبات وقاموا بتفكيكها وبيعها
اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم للنيابة العامة

الرياض.. الإطاحة بـ3 مواطنين ومخالفين لأمن الحدود سرقوا (6) مركبات وقاموا بتفكيكها وبيعها

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (5) أشخاص، (3) مواطنين ومخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ارتكبوا سرقة (6) مركبات وتفكيكها وبيع أجزائها، والقيام بإتلاف الهياكل المتبقية لإخفاء جرائمهم عن طريق إحراقها، كما استُردت مركبتان قبل تفكيكهما، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم للنيابة العامة.شرطة الرياض النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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