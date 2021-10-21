17 فرقة مصرية وأجنبية بمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية

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في إطار تنظيم وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم لعدد من المهرجانات الدولية من خلال قطاعاتها، وبرعاية اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية في دورته الـ 21 خلال الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الجارى، بفرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبييل.

تبدأ الفعاليات في الرابعة عصر يوم 24 أكتوبر بديفيله فنى تشارك فيه جميع فرق المهرجان «الأجنبية والمصرية» من أمام فندق تيوليب الفرسان بشارع نمرة 6، ومن يوم 25 أكتوبر تبدأ الفعاليات بالمواقع المنتشرة على مستوى المحافظة وهى «نادى الدنفاه، نادى الفيروز، حديقة الشيخ زايد، فايد، التل الكبير، القنطرة شرق».

يشارك في المهرجان هذا العام 17 فرقة فنون شعبية منها 9 فرق تابعة للهيئة بالإضافة لـ 8 فرق أجنبية وهى «الأقصر، الحرية، الشرقية، سوهاج، أسيوط، مطروح، أسوان، العريش، الإسماعيلية» للفنون الشعبية، أما الفرق الأجنبية فهى «أندونيسا، أذربيجان، الأردن، الكونغو، المكسيك، السودان، نيبال، فلسطين». وتقام فعاليات حفلى الافتتاح والختام على المسرح المكشوف بقصر ثقافة الإسماعيلية.