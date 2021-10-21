أخبار عاجلة

جمال الغندور: ضربة جزاء الأهلي أمام الإسماعيلي صحيحة.. وديانج لا يستحق الطرد المباشر -
محمد يوسف: الأهلي قدم مباراة كبيرة.. والإسماعيلي افتقد الهوية -
حمادة أنور: الفرق بين الأهلي والزمالك الاستقرار الإداري -
حمادة أنور يتغزل في أداء تاو وميكيسوني -
«إسرائيل ستدفع الثمن».. أبو الغيط يكشف حقيقة تصريحاته حول سد النهضة -
أبو الغيط يشيد بـ محمد صلاح: «يصنع دعاية لمصر تتجاوز الـ100 مليار دولار» -
بينهم سفير السودان لدى أمريكا.. البرهان يعفي 6 دبلوماسيين من مناصبهم -
مصادر: استمرار إغلاق المحطات المخالفة للاشتراطات البلدية.. والهدف التطوير -
"الأرصاد" يُنبِّه مكة وعسير والباحة: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
مستشار قانوني: لا يحق للرجل منع زوجته من قيادة السيارة.. ويحق لها الطعن في هذه الحالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أستاذ بجامعة الأزهر: كل من يحب رسول الله لا بد أن يتبع سنته ويستذكره يوميا بصفاته

Print
أستاذ بجامعة الأزهر: كل من يحب رسول الله لا بد أن يتبع سنته ويستذكره يوميا بصفاته أستاذ بجامعة الأزهر: كل من يحب رسول الله لا بد أن يتبع سنته ويستذكره يوميا بصفاته

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم حزب «مستقبل وطن»، أمانة القاهرة قسم الوايلي احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، برئاسة أمين القسم مدحت الوكيل، وكان من أبرز الحضور الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، والشيخ خالد الجارحي القارئ بالإذاعة والتلفزيون، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، واللواء محمد عقل رئيس حي الوايلي، والدكتور أيمن عطا مقدم برنامج الأفوكاتو.

وبدأ الحفل الكريم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها الشيخ خالد الجارحي القارئ بالإذاعة والتلفزيون، وسط حضور جماهيري كبير من أهالي الوايلي والعباسية، للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، تلك المناسبة العطرة التي يحتفل بها العالم أجمع بقدوم يوم ميلاد الرسول الكريم.

وبدوره قال الأستاذ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إنه سعيد جدا بحضور تلك الاحتفالية التي ينظمها أمانة حزب مستقبل وطن بمنطقة الوايلي، احتفاء واحتفالا بذكرى مولد النبي الكريم، موضحا أن هذه المناسبة العطرة تجمع القلوب والنفوس على الاحتفاء بذكرى حبيب الخلق أجمعين، الذي جعله الله رحمة وهداية للعالمين، وأخرج الله سبحانه وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور، مشيرا إلى أن أكثر شيء يسعد النبي محمد ونقدمه له هو الاحتفال بذكرى ميلاده، وأن نتبع سنته.

وأضاف أن مثل هذه الاحتفالات تربطنا بسيدنا النبي وتخلق في قلوبنا ووجداننا شعاعا واتصالا بحضرته الشريفة، موضحا أن كل من يحب رسول الله لا بد أن يتبع سنته ويستذكره يوميا بصفاته الجليلة والعظيمة.

من جانبه وجه الشيخ خالد الجارحي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون، التحية لجموع الشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة هذه المناسبة العطرة، موضحا أن هذه المناسبة فرصة للتقارب والإخاء والمحبة بين أهل قاطبة، سائلا المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح ، وأن يعلي شأن مصر والمصريين ويكتب لها كل خير.

واختتم الاحتفالية مدحت الوكيل، أمين حزب مستقبل وطن بقسم الوايلي، مهنئا أهالي الوايلي بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعيا الله أن يديم على مصرنا الغالية الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والتنمية تحت قيادة الرئيس السيسي، الذي لا يألو جهدا في خدمة مصر وشعبها العظيم، والذي تنعم مصر في عهده بالمزيد من الإنجازات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أبو الغيط يشيد بـ محمد صلاح: «يصنع دعاية لمصر تتجاوز الـ100 مليار دولار»

أبو الغيط يشيد بـ محمد صلاح: «يصنع دعاية لمصر تتجاوز الـ100 مليار دولار»

حمد إبراهيم: بيراميدز استحق الفوز على مصر المقاصة.. ووليد الكرتي إضافة للفريق

حمد إبراهيم: بيراميدز استحق الفوز على مصر المقاصة.. ووليد الكرتي إضافة للفريق

السيسي يوجه رسالة إلى مبروك عطية

السيسي يوجه رسالة إلى مبروك عطية

السيسي: الإعلام «عمل عظيم».. والمُخلص لرسالته أجره كبير عند الله

السيسي: الإعلام «عمل عظيم».. والمُخلص لرسالته أجره كبير عند الله