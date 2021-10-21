أستاذ بجامعة الأزهر: كل من يحب رسول الله لا بد أن يتبع سنته ويستذكره يوميا بصفاته

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نظم حزب «مستقبل وطن»، أمانة القاهرة قسم الوايلي احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، برئاسة أمين القسم مدحت الوكيل، وكان من أبرز الحضور الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، والشيخ خالد الجارحي القارئ بالإذاعة والتلفزيون، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، واللواء محمد عقل رئيس حي الوايلي، والدكتور أيمن عطا مقدم برنامج الأفوكاتو.

وبدأ الحفل الكريم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها الشيخ خالد الجارحي القارئ بالإذاعة والتلفزيون، وسط حضور جماهيري كبير من أهالي الوايلي والعباسية، للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، تلك المناسبة العطرة التي يحتفل بها العالم أجمع بقدوم يوم ميلاد الرسول الكريم.

وبدوره قال الأستاذ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إنه سعيد جدا بحضور تلك الاحتفالية التي ينظمها أمانة حزب مستقبل وطن بمنطقة الوايلي، احتفاء واحتفالا بذكرى مولد النبي الكريم، موضحا أن هذه المناسبة العطرة تجمع القلوب والنفوس على الاحتفاء بذكرى حبيب الخلق أجمعين، الذي جعله الله رحمة وهداية للعالمين، وأخرج الله سبحانه وتعالى به الناس من الظلمات إلى النور، مشيرا إلى أن أكثر شيء يسعد النبي محمد ونقدمه له هو الاحتفال بذكرى ميلاده، وأن نتبع سنته.

وأضاف أن مثل هذه الاحتفالات تربطنا بسيدنا النبي وتخلق في قلوبنا ووجداننا شعاعا واتصالا بحضرته الشريفة، موضحا أن كل من يحب رسول الله لا بد أن يتبع سنته ويستذكره يوميا بصفاته الجليلة والعظيمة.

من جانبه وجه الشيخ خالد الجارحي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون، التحية لجموع الشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة هذه المناسبة العطرة، موضحا أن هذه المناسبة فرصة للتقارب والإخاء والمحبة بين أهل مصر قاطبة، سائلا المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يعلي شأن مصر والمصريين ويكتب لها كل خير.

واختتم الاحتفالية مدحت الوكيل، أمين حزب مستقبل وطن بقسم الوايلي، مهنئا أهالي الوايلي بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعيا الله أن يديم على مصرنا الغالية الأمن والأمان والاستقرار والرخاء والتنمية تحت قيادة الرئيس السيسي، الذي لا يألو جهدا في خدمة مصر وشعبها العظيم، والذي تنعم مصر في عهده بالمزيد من الإنجازات.