بسبب «إن كبر ابنك».. ندى بهجت تكشف تفاصيل خلافها مع ضرتها وفاء عامر (صور)

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تشارك الفنانة ندى بهجت في حدوته «إن كبر ابنك» للنجمة وفاء عامر ضمن الموسم الثانى من مسلسل «زى القمر» والتى تنتمى ال 5 حلقات ومن المقرر أن يتم عرضها على قناة CBC خلال الأيام القليلة المُقَبَّلة.

وقالت «ندى»، أنها تظهر خلال الأحداث بشخصية «سعاد» وهى ضرة النجمه وفاء عامر، التي تتسبب في خطف زوجها منها مما يصل الأمر إلى طلاقهما، لافته، بأن الذي يجسد شخصية زوجها هو الفنان حمدى هيكل. وأضافت أنه نظرًا لإشتعال الأحداث بينها وبين النجمة وفاء عامر في إطار السياق الدرامى، فلدى كل منهما أطفال من نفس الزوج فتدور الأحداث في صراع نسائى بحت بينهما وغيرها. وأوضحت، بإنها تجرية مختلفة بالنسبة لها، خاصة أن هذه الشخصية استفزتها وتحمست لها بشدة.

حكاية «إن كبر ابنك» بطولة مجموعة من النجوم أبرزهم، النجمة وفاء عامر، ندى بهجت، شمس، حجاج عبدالعظيم، حمدى هيكل وآخرون، للمنتجة مها سليم ومن سيناريو وحوار حسن صالح وإخراج معتز حسام. ويذكر انه انتهت أمس عرض حكاية «فوتوشوب» على قناة CBC بطولة ملك قورة وإخراج شادى أبوشادى، كما عرض خلال المدة الماضية مجموعة من الحواديت فمنها حكاية «غالية» ،«واحد في المية»، و«أنا قبلت» ،«عقبال عوضك»، «اللى خلف مامتش»، وحكاية «مش مبسوطة». وكما أن الموسم الأول من مسلسل «زى القمر»، شهد عرض حكايات «حتة منى»، و«مش هنفرح بيكى»، و«ست الهوانم» .