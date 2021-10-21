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محافظ الجيزة يتابع تطوير طرق ومحاور الدقي والعجوزة والوراق

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محافظ الجيزة يتابع تطوير طرق ومحاور الدقي والعجوزة والوراق محافظ الجيزة يتابع تطوير طرق ومحاور الدقي والعجوزة والوراق

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أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة ميدانية لمتابعة الخطوات التنفيذية لعدد من المشروعات الجارية بأحياء جنوب والدقي والعجوزة وشمال والوراق للوقوف على نسب التنفيذ وكفاءة الأعمال.

شملت جولة المحافظ تفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع مراد والنيل والأقصر وبشتيل وميدان المساحة وهي محاور مرورية تشهد أعمال تطوير شامل لتحسين الحالة العامة بها .

وكلف المحافظ خلال جولته بشارع مراد الشركة المنفذة بتكثيف الأعمال للإنتهاء منها طبقآ للجداول الزمني المحدد لما للشارع من أهمية حيوية ومرورية في ربط الحركة بين أحياء مدينة الجيزة بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية .

كما وجه المحافظ بمراعاة مناسيب أرتفاع أرصفه المشاة والبلدورات للتسهيل على المواطنين وكبار السن أثناء عبور الطريق .

و حرص المحافظ خلال متابعة أعمال التطوير الجارية بميدان المساحة الوقوف على مخطط التطوير الجاري تنفيذه حيث أستمع إلى بعض المقترحات من المواطنين مؤكداً على ضرورة دراستها ووضعها في الأعتبار أثناء التنفيذ مشيرآ بأنه سيتم إجراء تنسيق عام للميدان لإستيعاب وتنظيم الحركة المرورية بالمنطقة بالإضافه إلى تدعيم المسطحات الخضراء بلاند سكيب وزراعات جمالية إلى جانب توفير ساحات أنتظار لخدمة المواطنين .

وقد كلف المحافظ بضرورة الإستعانة بمكتب استشاري في مجال الطرق والتخطيط المروري لدراسة امكانية توسعة الدورانات الموجودة بالأماكن الجاري تطويرها ووضع الرؤية الهندسية الدقيقة لها لتحقيق السيولة المرورية .

وخلال تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بشارع النيل وجه حي العجوزة بضرورة تطوير الأسوار الموجودة أسفل محور ٢٦ يوليو لكي تتماشى مع أعمال التطوير الجارية بالشارع.

المصرى اليوم

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