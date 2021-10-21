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رئيس جهاز شؤون البيئة يتفقد محافظة الفيوم للوقوف على الأوضاع البيئية

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رئيس جهاز شؤون البيئة يتفقد محافظة الفيوم للوقوف على الأوضاع البيئية رئيس جهاز شؤون البيئة يتفقد محافظة الفيوم للوقوف على الأوضاع البيئية

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في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتطوير المحميات الطبيعية وإدارتها وفق النظم العالمية لتحقيق التنمية المستدامة لمواردها بالتعاون مع شركاء العمل البيئى في والعالم، قام الدكتور على أبوسنة رئيس جهاز شؤون البيئة بجولة تفقدية بمحافظة الفيوم للوقوف على الأوضاع البيئية ودعم حماية الموارد الطبيعية والاستثمار بالمحميات بالمحافظة.

وتضمت الزيارة مشاركة الدكتور على أبوسنة باجتماع اللجنة التوجيهية الأول لمشروع الإدارة الفعالة لمحميات وادي الريان وبحيرة قارون والذى يعقده الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بالتعاون مع الوزارة بمشاركة الجهات المعنية.

كما تضمنت الجولة تفقد فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة الفيوم حيث التقى بالعاملين لبحث آليات تطوير العمل والوقوف على احتياجات الفرع والعاملين والسعى على توفيرها.

المصرى اليوم

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