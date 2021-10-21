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مفاجأة في اتهام فراش بالتعدي على تلميذة في مدرسة بالإسكندرية

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مفاجأة في اتهام فراش بالتعدي على تلميذة في مدرسة بالإسكندرية مفاجأة في اتهام فراش بالتعدي على تلميذة في مدرسة بالإسكندرية

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واصلت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، التحقيق في واقعة اتهام عامل «فراش» بمدرسة زيد بن حارثة بمنطقة العجمي بـ«هتك عرض» تلميذة بالصف السادس الابتدائي أثناء اليوم الدراسي، فيما أمر قاضى التجديد الوقتى بمحكمة جنح الدخيلة تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن رفضت المحكمة طلبات الدفاع بإخلاء سبيل المتهم بضمان مالى.

وكان المتهم قد فجر مفاجأة في التحقيقات التي يشرف عليها المستشار محمد عبدالسلام أمين المحامى العام الاول لنيابات استئناف الإسكندرية وقرر أنه قبّل المجني عليها واحضتنها، قائلا: «أنا بوستها بوسة أبوية وحضنتها بس».

فيما قررت المجنى عليها أمام المستشار محمود زغلول رئيس نيابة الدخيلة أن المتهم «استدرجها إلى حجرة الكانتين وحاول تجريدها من ملابسها فصرخت».

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا من مدير مدرسة زيد بن حارثة الابتدائية، التابعة لإدارة العجمي التعليمية، يفيد وجود واقعة اعتداء عامل على تلميذة داخل المدرسة، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص اتهام تلميذة بالصف السادس الابتدائي، 11 عاما، المدعو «ع.خ.م.ع»، 59 عاما، عامل «فراش» بالمدرسة المشار إليها بـ«الاعتداء عليها وملامسة جسدها».

ووفقا لأقوال الطفلة بالمحضر، استدرج العامل المذكور التلميذة إلى مقصف المدرسة «الكانتين» وحاول تجريدها من ملابسها وملامسة أجزاء من جسدها واحتضانها إلا أنها صرخت وافتضح أمره.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق. واستمع المستشار محمود زغلول رئيس النيابة إلى اقوال المجنى عليها وأهليتها، واستدعى مسؤولى المدرسة شهود الواقعة لسماع أقوالهم.

المصرى اليوم

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