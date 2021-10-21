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استشاري يحذر السيدات: بعد الولادة تهاجر إلى منطقة البطن

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استشاري يحذر السيدات: الدهون بعد الولادة تهاجر إلى منطقة البطن استشاري يحذر السيدات: بعد الولادة تهاجر إلى منطقة البطن

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن مريض السمنة لديه معدة كبيرة، ولهذا هناك ضرورة لملء المعدة من خلال الألياف الغذائية التي تستمر في المعدة لفترة كبيرة، خلاف أنها تؤدي إلى الشعور بالعطش، وبالتالي تناول قدر كبير من المياه، مما يزيد من معدل الحرق.

وتابع «غزالي»، خلال حواره مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن السيدة بعد الولادة عليها أن تتبع نظاما قاسيا جدًا للحفاظ على الجسم، وعدم التعرض للترهلات، خاصة أن بعد الولادة تهاجر إلى منطقة البطن.

ولفت إلى أن السكريات تؤدي إلى زيادة الأنسولين، مما يؤدي إلى الشعور بالخمول والرغبة في النوم، وهذا ما يشعر به مريض السمنة، حال تناول وجبات دسمة وسكريات كثيرة، ولكنه يعتاد هذه الأعراض مع مرور الوقت.

المصرى اليوم

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