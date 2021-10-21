قادة كردستان وسفيرا بريطانيا والسويد يناقشون المسار الديمقراطي في العراق بعد الانتخابات

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ناقش قادة كردستان مع السفير البريطاني والسفير السويدي لدى العراق، اليوم الخميس، مسار العملية الديمقراطية في البلاد عقب انتهاء الانتخابات التشريعية وإعلان نتائجها.

واستقبل الزعيم الكردي مسعود بارزاني، في صلاح الدين قرب أربيل، السفير البريطاني لدى العراق مارك بريسون ريتشاردسون لمناقشة نتائج الانتخابات التشريعية التي وصفاها بأنها «ناجحة»، حسب بيان عن مكتب بارزاني.

وأكد السفير البريطاني في العراق دعم بلاده حكومة إقليم كردستان وإصلاحات وزارة البيشمركة، فضلا عن التعاون بينها وبين القوات العراقية في مواجهة داعش.

وفى اجتماع مماثل، استقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، مارك برايسن ريتشاردسن سفير بريطانيا في العراق، وناقشا تطورات الوضع في العراق في ضوء نتائج الانتخابات، مع الاتفاق على أهمية حسم الخلافات بين أربيل وبغداد طبقًا للدستور، مع تأكيد الجانب البريطاني دعم قدرات الإقليم في موجهة داعش وجائحة كوفيد وتوسيع عملية تلقيح المواطنين، بحسب بيان لمكتب رئيس الإقليم.

محاور التعاون الاقتصادي بين لندن وأربيل شملها أيضا لقاء رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، والسفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، كما اتفقا على أهمية تطبيق اتفاق سنجار وتطبيع الوضع في المنطقة.

كما استقبل رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، السفير السويدي الجديد لدى العراق يوناس لوفين.

وناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية الشاملة ووضع الإقليم أمنيا واقتصاديا في ضوء نتائج الانتخابات العراقية، وحل المشاكل بين أربيل وبغداد خاصة المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.