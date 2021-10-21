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بوتين: الأمم المتحدة قيمة وواجبنا الحفاظ عليها وإصلاحها وليس تدمير أساسها

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بوتين: الأمم المتحدة قيمة وواجبنا الحفاظ عليها وإصلاحها وليس تدمير أساسها بوتين: الأمم المتحدة قيمة وواجبنا الحفاظ عليها وإصلاحها وليس تدمير أساسها

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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن منظمة الأمم المتحدة قيمة يجب الحفاظ عليها، مؤكدا أن حق النقض «الفيتو» الذي يملكه الأعضاء الدائمين هو أساسها.

وقال بوتين خلال جلسة أعمال منتدى «فالداي» الدولي: «منظمة الأمم المتحدة هي أهم مؤسسة دولية، وتظل ذات قيمة دائمة للجميع، على الأقل في الوقت الراهن. أعتقد أن الأمم المتحدة في العالم المضطرب الحالي هي التي تحمل على عاتقها مهمة المحافظة على العلاقات الدولية، وهو أمر ضروري للغاية لتطبيع الوضع».

ووفقا لبوتين، فإن الأمم المتحدة تتعرض لانتقادات كثيرة، ويقولون إنها لا تستطيع التكيف بسرعة مع التغيرات السريعة، «هذا أمر عادل جزئيا، بالطبع».
وأضاف بوتين: «قد لا يكون هذا خطأ المنظمة نفسها فحسب، بل هو في المقام الأول خطأ أعضائها»، وتابع: «واجبنا هو الحفاظ على هذا الصرح، بالطبع من خلال إصلاح المنظمة».

واعتبر بوتين خلال حديثه عن الأعضاء «الخمسة» الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أنه لا ينبغي تدمير الأساس، فنحن بحاجة إلى التفكير في كيفية جعل المنظمة أكثر توازنًا.

وقال بوتين: «لا حاجة لتغيير أي شيء (حول الأعضاء الدائمين)، أي أنه من الضروري التغيير، ولكن لا يجب تدمير الأساس، هذا هو الهدف الكامل للأمم المتحدة اليوم، وهو أن هناك خمسة أعضاء دائمين، ولديهم حق النقض (الفيتو)»، مؤكدا أنه من الضروري التفكير في كيفية جعل المنظمة «أكثر توازنًا».

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