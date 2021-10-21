أبو الغيط يشدد على إنهاء كافة اشكال التواجد العسكري الاجنبي في ليبيا

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قام أحمد ابو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بزيارة الي ليبيا استمرت يوماً واحداً للمشاركة في مؤتمر دعم إستقرار ليبيا، الذي عُقد في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الخميس، أعقبه عقد لقاءات مع القيادات الليبية.

واكد أبو الغيط، أفي مداخلته أمام الاجتماع على تثمين الجامعة للمبادرة الليبية مشيراً الي موقف الجامعة ازاء التطورات الخاصة بليبيا والمستند الي قرارات مجلس الجامعة الهادفة الي تقديم الدعم والمساندة لليبيا لتجاوز المصاعب والتحديات التي تواجهها في الفترة الحالية. كما شدد ابوالغيط في كلمته علي الأهمية التي توليها الجامعة العربية لاستحقاق الانتخابات المقرر عقدها في ديسمبر المقبل وكذلك مسألة انهاء كافة اشكال التواجد العسكري الاجنبي في ليبيا، بالاضافة الي مختلف الموضوعات الاخري ذات الأهمية في الملف الليبي عموما.

كما أجرى أبو الغيط مجموعة من اللقاءات خلال الزيارة مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبيمحمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي، و موسى الكوني. كما أجري لقاءً مطولاً مع رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة.

جرى خلال هذه اللقاءات تبادل وجهات النظر بشأن جهود الحكومة في تدعيم استقرار البلاد وقيادتها الي بر الامان وكذا سبل دعم الجامعة للتطورات السياسية التي تشهدها ليبيا، بما يتيح تنفيذ الاستحقاقات التي نصت عليها خارطة طريق "المرحلة التمهيدية للحل الشامل" في ليبيا، وكذا دعم تنفيذ خطة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من كافة الأراضي الليبية والتي تم اعتمادها مؤخراً.

وأعرب أبو الغيط عن تثمينه لما تمت مناقشته مع مختلف القيادات الليبية والذي أبرز عزمهم المضي قدما في تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة. كما أكد الامين العام على استعداد الجامعة لتقديم كل ما من شأنه جلب المزيد من الاستقرار الذي تشهده ليبيا في الوقت الراهن لمصلحة الشعب الليبي.