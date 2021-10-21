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رئيس جهاز شئون البيئة: إعادة هيكلة وتطوير قطاع المحميات لحماية الموارد الطبيعية

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رئيس جهاز شئون البيئة: إعادة هيكلة وتطوير قطاع المحميات لحماية الموارد الطبيعية رئيس جهاز شئون البيئة: إعادة هيكلة وتطوير قطاع المحميات لحماية الموارد الطبيعية

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صرح الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ان وزارة البيئة لديها خطة طموحة لإعادة هيكلة وتطوير قطاع المحميات لحماية الموارد الطبيعية مع تنميتها والاستمتاع بها من خلال عدة محاور منها تحسين نظم إدارة المحميات الطبيعية ، وهو ما يهدف إليه مشروع الإدارة الفعالة لمحميات وادي الريان وبحيرة قارون مشدداً على أهمية المشروع فى تحقيق تنمية حقيقية تعود بالنفع على الجميع متمنياً وجود مشاريع مشتركة مستقبلية بين الإتحاد ووزارة البيئة ومحافظة الفيوم والجهات الأخرى.

وأكد رئيس جهاز شئون البيئة على أهمية الاستثمار السياحي بمناطق المحميات الطبيعية وفق الاشتراطات البيئية المتوافقة مع طبيعة المحميات والعمل على الاستغلال الأمثل لمختلف الميزات النسبية للمحافظة بما يجعل الفيوم منطقة جذب سياحي بيئى فريد، مضيفاً أن الوزارة قامت بتدعيم قطاع النظافة والتجميل للارتقاء بالمستوى البيئي للمحافظة ، من خلال توفير 16 ألف شجرة لغرسها بمراكز مبادرة حياة كريمة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور على ابو سنة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لبحث سبل التعاون المشترك لدعم حماية البيئة والإستثمار الأمثل بالمحميات الطبيعية بالمحافظة علاوة على بحث سبل إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار الدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولى لحماية الطبيعة على سعي الاتحاد مع وزارة البيئة على الاهتمام بحياة الناس وحمايتهم، حيث ان المشاكل البيئية اصبحت خطراً على حياة الانسان. وتحدث الدكتور الشاعر على أهمية موارد الفيوم ويجب ان نعمل على حمايتها وهو ما يسعى المشروع إلى تحقيقه، وذكر ان منطقة المشروع مدرجة على القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وقائمة التراث الطبيعي ولذلك فهي تعد من اهم المناطق على المستوى الدولي، مؤكداً على أهمية العمل المشترك بين جمهورية العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

كما قدم الدكتور محمد سامح مدير عام محميات المنطقة المركزية، عرضاً تقديميا عن محميتي وادي الريان و بحيرة قارون. وتم عرض خطة عمل المشروع والتعديلات المطلوبة بالاضافة لانجازات المشروع من خلال المهندسة نتاليا بولاد مديرة المشروع في الاتحاد وتم اعتمادها من اللجنة التوجيهية.

المصرى اليوم

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