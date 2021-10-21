خبير جيولوجيا المياه يكشف آخر تطورات التخزين بسد النهضة.. وموقف توليد الكهرباء

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كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ جيولوجيا المياه والاستاذ بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، اخر موقف تدفق المياه من أعلي سد النهضة الاثيوبي، مشيرا إلى أن صور الأقمار الصناعية تشير اليوم 21 أكتوبر 2021 باستمرار تتدفق مياه أمطار شهر أكتوبر مع جزء من التخزين المؤقت أثناء شهرى الفيضان أغسطس وسبتمبر و10 مليون متر مكعب من بحيرة تانا من أعلى الممر الأوسط، ولكن بكميات أقل تصل إلى حوالى 350 مليون متر مكعب/يوم.

وأضاف شراقي: مازالت بوابتا التصريف (يسار الممر الأوسط) مغلقتين منذ منتصف أغسطس الماضى، كما أن بوابتى التوربينين المنخفضين مغلقتان، وتراجعت مياه البحيرة بعيدا عن السد المكمل (المقوس) بحوالى 500 متر، وتراجعت مياه البحيرة قليلا بمقدار حوالى مليار متر مكعب واحد ويتضح ذلك بهالة فاتحة اللون حول البحيرة.

وأشار شراقي إلى أن الوقت يمر ولايوجد توليد كهرباء حتى الآن رغم التصريحات الاثيوبية المتكررة بالتشغيل في أكتوبر لكى تكتمل المرحلة الأولى التي كان مقررا لها نهاية عام 2014 ولم تتم ختى الآن. اذا فتحت اثيوبيا بوابتى التصريف لتجفيف الممر الأوسط تمهيدا للبدء في الأعمال الهندسية للتخزين الثالث فإن ذلك سوف يؤكد على عدم إمكانية اثيوبيا تشغيل التوربينين هذا العام رغم وجود مياه التخزين الأول والثانى بإجمالى 8 مليار متر مكعب.

خبير جيولوجيا المياه يكشف اخر تطورات التخزين بسد النهضة..تعرف على موقف توليد الكهرباء

وكان الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري، قال إن مطالب مصر وشواغلها بشأن سد النهضة كما هي منذ 10 سنوات وثابتة لم تتغير بطول أمد المفاوضات.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية أنه كان هناك جولات وجولات من المفاوضات مع الجانبين الإثيوبي والسوداني.

وأوضح أن محطات كثيرة من المفاوضات فشلت لغياب الإرادة والرغبة السياسية لدى الجانب الإثيوبي في التوصل إلى اتفاق ملزم يلبي الشواغل المصرية.

وأضاف أن مصر تسعى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة يلبي شواغلها ويحقق مصالحها.

وأردف الدكتور ممدوح عنتر، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري، أن مفاوضات سد النهضة تشترك فيها كل جهات الدولة المعنيّة.